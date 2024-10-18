Цзю и Муртазалиев провели битву взглядов перед поединком в США
Тим Цзю и Бахрам Муртазалиев провели битву взглядов перед боем в США.
Напомним, поединок состоится в ночь на 20 октября в Орландо (США).
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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