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Цзю и Муртазалиев провели битву взглядов перед поединком в США

Тим Цзю и Бахрам Муртазалиев провели битву взглядов перед боем в США.

Напомним, поединок состоится в ночь на 20 октября в Орландо (США).

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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Бахрам Муртазалиев
Цзю - Муртазалиев
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