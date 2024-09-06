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Тим Цзю – о Муртазалиеве: «Советская школа бокса – одна из лучших в мире. Но я сам вырос в русской семье»

Тимофей Цзю высказался о Бахраме Муртазалиеве

«Что я думаю о Муртазалиеве? Советская школа бокса – одна из лучших в мире. Она присутствует и в моем стиле, ведь я вырос в русской семье. Так что я знаю, что от него ожидать.

Он звезда, бой будет сложным. Но мне на это все равно. Я собираюсь вернуть свой трон», – сказал боксер Тимофей Цзю.

Поединок за пояс IBF в первом среднем весе пройдет 20 октября и возглавит боксерский вечер в Орландо, штат Флорида.

Костя Цзю: «Муртазалиев – хороший соперник для Тима. Но жаль, что он будет боксировать против своего»

Цзю – об анонсе боя с Муртазалиевым: «Пришло время стать двукратным чемпионом мира»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал mainevent
logoТимофей Цзю
logoбокс
Бахрам Муртазалиев
Цзю - Муртазалиев
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