Тим Цзю – о Муртазалиеве: «Советская школа бокса – одна из лучших в мире. Но я сам вырос в русской семье»
Тимофей Цзю высказался о Бахраме Муртазалиеве
«Что я думаю о Муртазалиеве? Советская школа бокса – одна из лучших в мире. Она присутствует и в моем стиле, ведь я вырос в русской семье. Так что я знаю, что от него ожидать.
Он звезда, бой будет сложным. Но мне на это все равно. Я собираюсь вернуть свой трон», – сказал боксер Тимофей Цзю.
Поединок за пояс IBF в первом среднем весе пройдет 20 октября и возглавит боксерский вечер в Орландо, штат Флорида.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал mainevent
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