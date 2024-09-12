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Цзю − о нежелании Турки работать с ним: «Я счастлив сотрудничать с PBC и No Limit»

Тимофей Цзю прокомментировал разногласия с Турки Аль эш-Шейхом.

«Слова Турки? Послушайте, за моей спиной есть команды No Limit и PBC, которые работают без устали и без пауз, находя возможности для меня.

Все дела ведут они. Я не пойду на встречу с промоутером как боец, не поступаю так. Все через команду.

Судя по слухам, должного контакта не произошло. Я счастлив с No Limit и PBC, у нас впереди большой путь», − сказал боксер-средневес Тимофей Цзю.

Цзю − о Кроуфорде: «Теренс хорошо подрался с Мадримовым, лучший боец в дивизионе по навыкам»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Boxing Scene
первый средний вес
logoТимофей Цзю
logoбокс
Турки Аль эш-Шейх
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