Том Аспиналл: «Скоро будут важные новости. Появились планы»

Том Аспиналл намекнул на скорый анонс боя.

«Мы поговорили с UFC, появились планы. Сейчас мы не можем их раскрыть, поскольку это совершенно секретно, но скоро будут важные новости», – заявил временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл .

Том Аспиналл: «Не хочу выиграть столько же титулов, сколько Джонс. Я хочу быстро заработать как можно больше денег, а потом уйти»

Аспиналл описал ведущих тяжеловесов UFC двумя словами: «Павлович − очень опасный, Волков − высокий и неуклюжий»