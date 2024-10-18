Том Аспиналл: «Скоро будут важные новости. Появились планы»
Том Аспиналл намекнул на скорый анонс боя.
«Мы поговорили с UFC, появились планы. Сейчас мы не можем их раскрыть, поскольку это совершенно секретно, но скоро будут важные новости», – заявил временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Том Аспиналл: «Не хочу выиграть столько же титулов, сколько Джонс. Я хочу быстро заработать как можно больше денег, а потом уйти»
Аспиналл описал ведущих тяжеловесов UFC двумя словами: «Павлович − очень опасный, Волков − высокий и неуклюжий»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Tom Aspinall Official
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