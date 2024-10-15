Том Аспиналл: «Не хочу выиграть столько же титулов, сколько Джонс. Я хочу быстро заработать как можно больше денег, а потом уйти»

Том Аспиналл высказался о противостоянии с Джоном Джонсом.

«Я не хочу выиграть столько же титулов, сколько он. Просто хочу стать неоспоримым чемпионом мира в тяжелом весе...

Я хочу заработать как можно больше денег за максимально короткий промежуток времени, а потом уйти», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл .

Аспиналл будет запасным на титульном бое между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем, который пройдет на UFC 309 17 ноября.

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