Том Аспиналл: «Не хочу выиграть столько же титулов, сколько Джонс. Я хочу быстро заработать как можно больше денег, а потом уйти»
Том Аспиналл высказался о противостоянии с Джоном Джонсом.
«Я не хочу выиграть столько же титулов, сколько он. Просто хочу стать неоспоримым чемпионом мира в тяжелом весе...
Я хочу заработать как можно больше денег за максимально короткий промежуток времени, а потом уйти», – сказал временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Аспиналл будет запасным на титульном бое между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем, который пройдет на UFC 309 17 ноября.
Нокаут-машина идет за Джонсом. Быстрее Аспиналла в UFC не побеждает никто
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: The Ariel Helwani Show
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