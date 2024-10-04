Перейра оценил уровень бойцов UFC: Аспиналл и Джонс − 9/10, Анкалаев − пять
Алекс Перейра низко оценил уровень Магомеда Анкалаева.
Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра оценил уровень ведущих бойцов средней, полутяжелой и тяжелой категорий.
Тома Аспиналла и Джона Джонса Перейра оценил на 9 из 10, Хамзата Чимаева − на семь баллов, Магомеда Анкалаева – на пять, Дрикуса дю Плесси − на четыре.
Анкалаев − о словах Уайта: «Я ценю это, но сейчас думаю только о Ракиче»
Адесанья − о бое Перейры и Раунтри: «Я ставлю на Алекса, сейчас его момент»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ESPN MMA
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