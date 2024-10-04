Перейра оценил уровень бойцов UFC: Аспиналл и Джонс − 9/10, Анкалаев − пять

Алекс Перейра низко оценил уровень Магомеда Анкалаева.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра оценил уровень ведущих бойцов средней, полутяжелой и тяжелой категорий.

Тома Аспиналла и Джона Джонса Перейра оценил на 9 из 10, Хамзата Чимаева − на семь баллов, Магомеда Анкалаева – на пять, Дрикуса дю Плесси − на четыре.

Анкалаев − о словах Уайта: «Я ценю это, но сейчас думаю только о Ракиче»

Адесанья − о бое Перейры и Раунтри: «Я ставлю на Алекса, сейчас его момент»