  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Костя Цзю: «Муртазалиев – хороший соперник для Тима. Но жаль, что он будет боксировать против своего»
2

Костя Цзю: «Муртазалиев – хороший соперник для Тима. Но жаль, что он будет боксировать против своего»

Костя Цзю высказался о бое между сыном Тимофеем и Бахрамом Муртазалиевым

«Муртазалиев – хороший соперник для Тима, но жаль, что он будет боксировать за титул против своего же. Я никогда не любил проводить бои против российских боксеров, но приходилось.

Вопрос про шансы Тима против Бахрама некорректный, потому что до боя нельзя ничего прогнозировать», – сказал бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю.

Поединок за пояс IBF в первом среднем весе пройдет 20 октября и возглавит боксерский вечер в Орландо, штат Флорида.

Тим Цзю: «Очень хочу подраться с русским. Это невероятно опасные бойцы с пуленепробиваемым разумом и безумно сложными фамилиями»

Костя Цзю может посетить бой Тима против Муртазалиева

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoКонстантин Цзю
logoТимофей Цзю
logoбокс
Бахрам Муртазалиев
Цзю - Муртазалиев
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Цзю – об анонсе боя с Муртазалиевым: «Пришло время стать двукратным чемпионом мира»
сегодня, 10:25
Муртазалиев – о словах Цзю: «Мне разговоры вообще не интересны. Он раскручивает бой»
12 августа, 11:01
Тим Цзю: «Вряд ли россияне будут болеть за меня в бою с Муртазалиевым. Горжусь корнями, но я вырос в Австралии»
2812 августа, 09:36
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Иван Штырков: «Раньше мы догадывались, что Анкалаева все время отодвигают. Но сейчас уже издевательство»
3сегодня, 11:10
Уайт считает, что рейтинг P4P должен составлять ИИ: «C нетерпением жду этого дня»
5сегодня, 10:50
Цзю – об анонсе боя с Муртазалиевым: «Пришло время стать двукратным чемпионом мира»
сегодня, 10:25
«О завершении карьеры разговоров нет». В команде Емельяненко прокомментировали новый курс реабилитации
3сегодня, 09:50
Вахитов – о случае в Майами: «Ехал на машине, проскочил на красный – меня чуть полицейские не застрелили»
10сегодня, 09:30
Уайт – о планах Перейры вернуться в средний вес: «Он готов драться с кем угодно. Чертов безумец»
4сегодня, 08:50
Официально: титульный бой между Муртазалиевым и Цзю состоится 20 октября
сегодня, 07:55
«Славой сыт не будешь». Шаблий заявил, что в случае перехода в UFC потеряет в деньгах
2сегодня, 07:10
Поединок Морено и Альбази возглавит турнир UFC в Эдмонтоне
1сегодня, 07:05
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2024
87сегодня, 07:00
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры
Стример IShowSpeed ударил по камере после RKO от Рэнди Ортона в WWE 2K24: «Опять это дерьмо!»
14 апреля, 07:55Видео