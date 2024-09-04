Костя Цзю: «Муртазалиев – хороший соперник для Тима. Но жаль, что он будет боксировать против своего»
Костя Цзю высказался о бое между сыном Тимофеем и Бахрамом Муртазалиевым
«Муртазалиев – хороший соперник для Тима, но жаль, что он будет боксировать за титул против своего же. Я никогда не любил проводить бои против российских боксеров, но приходилось.
Вопрос про шансы Тима против Бахрама некорректный, потому что до боя нельзя ничего прогнозировать», – сказал бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю.
Поединок за пояс IBF в первом среднем весе пройдет 20 октября и возглавит боксерский вечер в Орландо, штат Флорида.
Тим Цзю: «Очень хочу подраться с русским. Это невероятно опасные бойцы с пуленепробиваемым разумом и безумно сложными фамилиями»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
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