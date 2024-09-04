Цзю – об анонсе боя с Муртазалиевым: «Пришло время стать двукратным чемпионом мира»
Тим Цзю прокомментировал анонс боя с Бахрамом Муртазалиевым
Поединок за пояс IBF в первом среднем весе пройдет 20 октября и возглавит боксерский вечер в Орландо, штат Флорида.
«На этом уровне нужно выносить всех, а Муртазалиев – очередной парень, который стоит на моем пути. Мир уже знает, кто я такой. Благодарен команде за то, что получил возможность доказать свое превосходство в этом дивизионе.
У Бахрама есть то, что я хочу забрать. И я планирую сделать это впечатляющим образом. Пришло время стать двукратным чемпионом мира», – сказал боксер Тимофей Цзю.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Boxing Scene
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