Цзю – об анонсе боя с Муртазалиевым: «Пришло время стать двукратным чемпионом мира»

Тим Цзю прокомментировал анонс боя с Бахрамом Муртазалиевым

Поединок за пояс IBF в первом среднем весе пройдет 20 октября и возглавит боксерский вечер в Орландо, штат Флорида.

«На этом уровне нужно выносить всех, а Муртазалиев – очередной парень, который стоит на моем пути. Мир уже знает, кто я такой. Благодарен команде за то, что получил возможность доказать свое превосходство в этом дивизионе.

У Бахрама есть то, что я хочу забрать. И я планирую сделать это впечатляющим образом. Пришло время стать двукратным чемпионом мира», – сказал боксер Тимофей Цзю .

Костя Цзю может посетить бой Тима против Муртазалиева

Муртазалиев – о словах Цзю: «Мне разговоры вообще не интересны. Он раскручивает бой»