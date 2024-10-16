Фрэнсис Нганну и Ренан Феррейра провели стердаун перед боем в Эр-Рияде

В Эр-Рияде прошли стердауны перед турниром PFL, который пройдет 19 октября.

В главном событии состоится бой в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Ренаном Феррейрой . Нганну дебютирует в лиге и проведет первый бой по MMA за три года.

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