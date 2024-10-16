Фото
0

Фрэнсис Нганну и Ренан Феррейра провели стердаун перед боем в Эр-Рияде

В Эр-Рияде прошли стердауны перед турниром PFL, который пройдет 19 октября.

В главном событии состоится бой в тяжелом весе между Фрэнсисом Нганну и Ренаном Феррейрой. Нганну дебютирует в лиге и проведет первый бой по MMA за три года.

Соперника Нганну осудили за неудачную фразу: увидели отсылку к умершему сыну

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: PFL
logoMMA
PFL
logoФрэнсис Нганну
Нганну - Феррейра
Ренан Феррейра
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бетербиев – о реванше с Биволом: «Конечно, рассматриваю, если его хотят»
35 минут назад
Бетербиев – о смене весовой категории: «Мы открыты к таким предложениям»
48 минут назад
Журова о выступлении Бетербиева за Канаду: «Хочется быть и нашим, и вашим, а получилось не очень»
1658 минут назад
Ural FC 8: Асбаров нокаутировал Бордмана, Сидельников победил Кливленда и другие бои
1сегодня, 19:25
Сидни Суини показала фото в образе боксерши Кристи Мартин со съемок байопика
2сегодня, 17:50Фото
Тренер Бетербиева: «Артур, поверьте, хочет продолжать боксировать, он не устал от бокса»
1сегодня, 17:33
Топурия – об О’Мэлли: «Этот парень так много курит, что потерял рассудок»
1сегодня, 17:00
Рахмонов – о бое с Махачевым: «Если Ислам сам захочет, то почему нет?»
7сегодня, 14:05
Раунтри – после поражения от Перейры: «Готов подраться с любым, кто настроит меня на еще один титульный бой»
2сегодня, 13:08
Топурия – о Мухаммаде: «Он – фальшивый чемпион»
3сегодня, 12:40
Ко всем новостям
Последние новости
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото