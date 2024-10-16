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Нганну – о возвращении в MMA после смерти сына: «Скорее всего, я бы не дрался в этом году или вообще никогда. Но хочу придать смысл тому, что происходит»

Нганну рассказал о мотивации продолжать карьеру после смерти сына.

«Моя цель – сделать этот бой значимым. Он, скорее всего, не состоялся бы. И я, скорее всего, не дрался бы в этом году или вообще никогда. Но я хочу придать смысл тому, что происходит.

Вместо того чтобы использовать это как предлог для отказа, возможно, сделайте это целью для продолжения, придайте этому больше смысла, аргументируйте, сделайте вещи более значимыми, более действенными. Я говорю это о потере моего сына.

Я действительно подумывал бросить все. Одна из единственных причин, почему я этого не сделал, заключалась в том, что, думая об этом, он был бы тем, кто вывел меня из игры, заставил уйти, что, думаю, не его ответственность. Это моя ответственность», – сказал боец PFL Фрэнсис Нганну.

19 октября Нганну проведет титульный бой в PFL против Ренана Феррейры. В апреле-2024 у него умер 1,5-годовалый сын.

«Я выкрикивал его имя снова и снова, но он не откликался». У Нганну умер полуторагодовалый сын

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: MMA Fighting
logoMMA
PFL
logoФрэнсис Нганну
Нганну - Феррейра
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