Нганну сбежал из UFC, потерял сына, улетел в нокаут от Джошуа – и спустя три года вернулся в MMA

Напряженный период.

Фрэнсис Нганну возвращается в MMA: вечером 19 октября в Эр-Рияде подерется за титул в тяжелом весе на PFL Super Fights – Battle of the Giants против Ренана Феррейры .

Последний раз Нганну выходил в октагон в январе-2022, в близком поединке победив Сирила Гана и продемонстрировав серьезные навыки борьбы. За 2,5 года в карьере самого грозного нокаутера MMA случилось множество важных событий.

Было насыщенно, но сложно.

В 2022-м восстановился после травмы, а потом ушел из UFC: «Он второй парень, с которым мы не договорились»

После поединка с Сирилом Ганом, казалось, появились необходимые условия для суперпоединка Нганну против Джонса. «Джонс готов, готов и способен сразиться с тем, кого мы сможем получить для поединка за титул чемпиона в тяжелом весе. Мы бы с удовольствием провели бой с Фрэнсисом Нганну», – говорил тогда менеджер Джонса Ричард Шефер.

Но Нганну не торопился с решением. В первую очередь он взял вынужденный перерыв из-за восстановления после операции на колене. Параллельно Нганну и его команда старались выбить новые условия контракта, включавшие возможность поединка против Тайсона Фьюри по правилам бокса.

Будущее Нганну превратилось в спекулятивное поле. Его приглашали в Hardcore, ACA и ONE, а боксерские промоутеры использовали все рычаги давления, чтобы вывести его на Фьюри или Уайлдера. Сам Нганну не планировал совсем бросать смешанные единоборства, но параллельно хотел провести несколько поединков по боксу. Это было его главным условием в переговорах с UFC:

«Я хочу остаться в UFC, но надо сделать все правильно. Буду рад вернуться в октагон, когда в контракте будут хорошие условия. Поединок с Джонсом денежный, но есть много других денежных боев. Мне должны разрешить выступать по правилам бокса. Таковы мои условия, нравится им это или нет».

Сага с продлением контракта Нганну с UFC завершилась в январе-2023. Дана Уайт анонсировал поединок за титул в тяжелом весе между Сирилом Ганом и Джоном Джонсом и заявил, что не договорился о контракте с Нганну: «Он второй парень, с которым мы не договорились. Первым был Федор Емельяненко. Мы сделали все возможное, чтобы прийти к соглашению. Думаю, Хантер Кэмпбелл обедал с ним где-то 350 раз. Мы сделали все, что могли».

Подписался с PFL и получил свободу

Все промоушены, проявлявшие интерес в 2022 году, вышли на Нганну в 2023-м. Анатолий Сульянов предлагал $3 млн за поединок против Сослана Асбарова, вице-президент ACA Асланбек Бадоев говорил об «идущем диалоге», с предложениями заходили BKFC и ONE.

Но самыми мощными игроками оставались Bellator и PFL. Они хорошо подходили по формату, в отличие от кулачных боев BKFC, и могли сделать действительно мощное предложение на несколько поединков, при этом проявив гибкость по отношению к желанию Нганну подраться по правилам бокса.

PFL, набравший массу благодаря саудовским деньгам, предложил Нганну лучшие условия. Детали соглашения с промоушеном впечатлили: он мог провести поединок в боксе, получил место в руководстве и возглавил направление PFL Africa. О старте региональной лиги в Африке промоушен заявил этим летом. Нганну – лицо проекта.

Отправил Фьюри в нокдаун и удивил весь мир, а потом жестко отлетел от Джошуа

Спустя два месяца после подписания контракта с PFL менеджеры Нганну анонсировали боксерский поединок с Тайсоном Фьюри. Мечта исполнилась благодаря щедрому предложению для Фьюри от саудовских шейхов. «Очевидно, что мне чертовски много заплатят. Я привлеку много людей из ММА и бокса, чтобы на это посмотреть. Нравлюсь я им или нет, угадайте, что они сделают? Все равно посмотрят», – рассказывал Фьюри.

Поединок точно оправдал ожидания организаторов. Нганну показал очень достойный уровень сопротивления, уронив чемпиона мира по боксу в нокдаун. Несмотря на итоговое поражение, он очень сильно повысил авторитет в мире бокса. Больше всех восхитился глава WBC Маурисио Сулейман: «Это одно из лучших событий, которые я видел в жизни». После такого перформанса WBC даже добавил Нганну в топ-10 тяжеловесов.

Следующий этап квеста Нганну в боксе – поединок против Энтони Джошуа. В этот раз получилось сильно сложнее. В отличие от Фьюри, Джошуа подошел к бою серьезно и задавил самого старта: сначала поймал соперника правым прямым, а потом вырубил оверхендом.

Потерял 1,5-годовалого сына и чуть не ушел из спорта

Спустя 1,5 месяца после поражения от Джошуа в жизни Фрэнсиса Нганну случилась настоящая трагедия – умер его 1,5-годовалый сын. Смерть Коби выбила Нганну из ритма на два месяца – он вернулся к тренировкам лишь в июне.

«Фрэнсис выздоравливает. Это лучшее, что я могу сказать. Вы видите, как на его лицо возвращается улыбка. Вы видите, что он снова шутит. Он снова в зале, говорит гадости Стрикленду и всем вокруг. Это самое важное. Но в то же время вы знаете, что внутри него идет процесс заживления. Время от времени у него случаются моменты, когда он уязвим», – рассказывал тренер Эрик Никсик.

Нганну с трудом находил мотивацию для продолжения карьеры: «Я действительно подумывал бросить все. Одна из единственных причин, почему я этого не сделал, заключалась в том, что, думая об этом, он был бы тем, кто вывел меня из игры, заставил уйти, что, думаю, не его ответственность. Это моя ответственность».

Соперник для возвращения Нганну в октагон – Ренан Феррейра . Огроменный нокаутер из Бразилии не так давно побил чемпиона Bellator в тяжелом весе Райана Бейдера и теперь превратился в один из главных активов PFL. Можно сказать, Феррейра – нганнуобразный боец: сверхмощный нокаутер с 85% побед нокаутом.

Но Нганну не удивить мощным ударом. Он дрался с Алистаром Оверимом, Дерриком Льюисом, Жаирзиньо Розенстрайком и Джуниором дос Сантосом, не говоря уже о сильнейших соперниках в боксе. Другое дело – антропометрия. Единственный соперник, схожий по росту и размаху рук – Тайсон Фьюри. Феррейра на 3 см ниже и обладает идентичным с Фьюри размахом рук.

Атлетизм, дикая антропометрия и неплохие навыки бокса делают Феррейру действительно серьезным соперником. Его ни разу не нокаутировали в стойке, при этом он сам обладает тяжелейшим ударом.

Его главная слабость – борьба. Два из трех поражений в рекорде пришли из партера. На земле Феррейра выглядит немного потерянным и, как ни странно, слабым физически. Кажется, ему мешает долговязость – крепкий и коренастый Анте Делия легко перевел его в партер и забил на земле.

Возможно, еще более физически мощный Нганну повторит этот геймплан. Лучшая идея для него – избегать дальней дистанции и работать на ближней и средней. А там у Нганну будет много опций – он сможет выбрать любую и, вероятно, закончить поединок досрочно.

«Следующий бой – для Коби». Нганну вернулся – спустя два месяца после смерти сына

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham, Justin Setterfield, Katelyn Mulcahy, Emmanuel Wong