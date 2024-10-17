Холлоуэй дал совет новичкам MMA: «Не экономьте. Рано или поздно вы столкнетесь с человеком, который этого не делал»

Макс Холлоуэй посоветовал новичкам в MMA не экономить.

«Мой совет тем, кто занимается MMA, пытаясь сбалансировать все – найди путь, чувак. Если есть воля, то есть способ. Чемпионы всегда находят его, а проигравшие оправдываются...

Не экономьте на всем, потому что это может сработать лишь в начале. Рано или поздно вы столкнетесь с человеком, который этого не делал. Это будет полный отстой... Просто помните, что нельзя сдаваться», – заявил обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй .

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