Холлоуэй дал совет новичкам MMA: «Не экономьте. Рано или поздно вы столкнетесь с человеком, который этого не делал»
Макс Холлоуэй посоветовал новичкам в MMA не экономить.
«Мой совет тем, кто занимается MMA, пытаясь сбалансировать все – найди путь, чувак. Если есть воля, то есть способ. Чемпионы всегда находят его, а проигравшие оправдываются...
Не экономьте на всем, потому что это может сработать лишь в начале. Рано или поздно вы столкнетесь с человеком, который этого не делал. Это будет полный отстой... Просто помните, что нельзя сдаваться», – заявил обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Макса Холлоуэя
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