Тренер Бетербиева: «После боя с Биволом я был полностью уверен, что Артур выиграл. Поражают мнения дилетантов, которые никогда не боксировали»

Тренер Бетербиева считает справедливой победу над Биволом.

«После боя я был полностью уверен, что Артур выиграл. Единственный момент, которого я боялся, – обычно в примерно равных боях дают ничью. Два топовых боксера, очень классный и кассовый бой, многие хотят разжечь интерес, чтобы провести еще один поединок.

Я ни минуты не сомневался в победе, и сейчас меня удивляют некоторые комментарии в СМИ, что Артуру «вытащили» победу. Поражают мнения не отдельных бывших боксеров и специалистов, а дилетантов, которые никогда не боксировали. Да, было очень много близких раундов, но два-три из них Артур точно выиграл с заметным перевесом.

Артур был лучше, он вел бой и доминировал на ринге. Артур ведь разгоняется не сразу. Сколько нокаутов у него было в девятом и десятом раундах, в концовках поединков он всех перебивает. Мы в углу были уверены, что все будет нормально. Когда осталось три последних раунда, мы ему сказали – надо добавить. Артур прибавил, хорошо их провел и выиграл концовку боя. Это топовые раунды, они очень ценятся в профессиональном боксе», – сказал Нурипаша Талибов .

В ночь на 13 октября Артур Бетербиев решением большинства судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.

Победа Бетербиева над Биволом – скандал. А кто считает ее справедливой?

Давайте признаем: Бетербиев заслуженно победил Бивола. Интеллект проиграл напору и лучшей функционалке