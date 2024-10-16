Бетербиев – о смене весовой категории: «Мы открыты к таким предложениям»
Артур Бетербиев готов к смене весовой категории.
«Есть, конечно, такие моменты, но это неточно. Мы открыты к таким предложениям. [Сразу чемпионский бой в новой весовой?] Да, наверное», – сказал абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев.
Ранее тренер Бетербиева Марк Рэмси заявил, что чемпион готов к смене весовой категории, если получит титульный бой.
Тренер Бетербиева: «Артур, поверьте, хочет продолжать боксировать, он не устал от бокса»
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Матч ТВ»
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