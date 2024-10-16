Тренер Бетербиева: «Артур, поверьте, хочет продолжать боксировать, он не устал от бокса»
Тренер Бетербиева заявил, что боксер планирует выступать еще несколько лет.
– Артур вам не говорил, сколько еще лет он намерен выступать?
– Артур, поверьте, хочет продолжать боксировать, он не устал от бокса. Он продолжает получать удовольствие и это удивительно, ведь он занимается боксом с восьми лет, уже больше 30 лет.
Я спросил его – как долго собираешься выступать? Он сказал: мне это нравится, я пока об этом не думал. На самом деле, когда я вижу, как он тренируется, то мне понятно, что он получает удовольствие от своей работы.
– Еще два-три года он может спокойно боксировать?
– Думаю, да. Он же режимный парень, не гуляка и бокс для него до сих пор – радость. Поэтому он и боксирует так долго, – сказал Нурипаша Талибов.
В январе абсолютному чемпиону мира в полутяжелом весе Артуру Бетербиеву исполнится 40 лет.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «РИА Новости»
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