0

Тренер Бетербиева: «Артур, поверьте, хочет продолжать боксировать, он не устал от бокса»

Тренер Бетербиева заявил, что боксер планирует выступать еще несколько лет.

– Артур вам не говорил, сколько еще лет он намерен выступать?

– Артур, поверьте, хочет продолжать боксировать, он не устал от бокса. Он продолжает получать удовольствие и это удивительно, ведь он занимается боксом с восьми лет, уже больше 30 лет.

Я спросил его – как долго собираешься выступать? Он сказал: мне это нравится, я пока об этом не думал. На самом деле, когда я вижу, как он тренируется, то мне понятно, что он получает удовольствие от своей работы.

– Еще два-три года он может спокойно боксировать?

– Думаю, да. Он же режимный парень, не гуляка и бокс для него до сих пор – радость. Поэтому он и боксирует так долго, – сказал Нурипаша Талибов.

В январе абсолютному чемпиону мира в полутяжелом весе Артуру Бетербиеву исполнится 40 лет.

15 главных российских чемпионов по боксу

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «РИА Новости»
logoАртур Бетербиев
Нурипаша Талибов
logoбокс
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер Бетербиева: «Конечно, и мне, и ему было бы приятно, если бы он выступал под российским флагом… Уверен, что Артур не считает себя канадцем»
11сегодня, 11:04
Тренер Бетербиева – о реванше с Биволом: «Думаю, никто не будет против, ведь они такой бой могут закатить»
3сегодня, 08:24
Тренер Бетербиева: «После боя с Биволом я был полностью уверен, что Артур выиграл. Поражают мнения дилетантов, которые никогда не боксировали»
14сегодня, 07:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Топурия – об О’Мэлли: «Этот парень так много курит, что потерял рассудок»
51 минуту назад
Ural FC 8: Асбаров против Бордмана, Сидельников против Кливленда и другие бои
1сегодня, 15:30
Рахмонов – о бое с Махачевым: «Если Ислам сам захочет, то почему нет?»
7сегодня, 14:05
Раунтри – после поражения от Перейры: «Готов подраться с любым, кто настроит меня на еще один титульный бой»
2сегодня, 13:08
Топурия – о Мухаммаде: «Он – фальшивый чемпион»
2сегодня, 12:40
Уайт – о возможном возвращении Серроне в UFC: «Он ушел на пенсию. Что еще нужно доказывать?»
1сегодня, 11:20
Тренер Бетербиева: «Конечно, и мне, и ему было бы приятно, если бы он выступал под российским флагом… Уверен, что Артур не считает себя канадцем»
11сегодня, 11:04
Бой Гассиев – Юнгквист перенесен на 26 октября
сегодня, 10:51
Нганну – о возвращении в MMA после смерти сына: «Скорее всего, я бы не дрался в этом году или вообще никогда. Но хочу придать смысл тому, что происходит»
1сегодня, 08:55
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2024
88сегодня, 08:40
Ко всем новостям
Последние новости
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото