Тренер Бетербиева: «Конечно, и мне, и ему было бы приятно, если бы он выступал под российским флагом… Уверен, что Артур не считает себя канадцем»

Тренер Бетербиева уверен, что боксер не считает себя канадцем.

«Конечно, и мне, и Артуру было бы приятно, если бы он выступал под российским флагом… Но вы же понимаете, что это не от него зависит и происходит не от хорошей жизни. Уверен, что Артур не считает себя канадцем.

Подобные ситуации ведь происходят и в других видах спорта. Посмотрите, на Олимпийских играх в Париже наши ребята-борцы из Дагестана выиграли золотые медали, выступая за три разные страны. Думаю, что все они хотели бы выступать за Россию, но так сложились обстоятельства. И их же нельзя упрекать за это.

Артур, конечно, хотел бы провести бой в России, любой боксер хотел бы выступать дома. Но сейчас матч такого уровня России просто не дадут, его продают тому, кто дает больше денег. А что касается флага – я спросил его, не собирается ли он оставаться в Канаде. Он ответил, что нет. В любом случае вернется в Россию. Но пока он боксирует, то живет там», – сказал тренер Бетербиева Нурипаша Талибов .

В 2013 году Артур Бетербиев переехал в Канаду, где начал профессиональную карьеру.

Бетербиев 10 лет живет в Канаде: получил паспорт, называет свой английский колхозным и считает домом Россию