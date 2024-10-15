Асбаров – о бое Бетербиева и Бивола: «Те, кто разбирается в тонкостях бокса, понимают, что с небольшим преимуществом выиграл Артур»
«Перед боем было много разговоров, как это противостояние может закончиться. Где-то Бивол не смог показать, что он может. Где-то Бетербиев не смог показать, что может. Это был бой между двумя классными боксерами. Но мое мнение, что с небольшим преимуществом Артур забрал поединок.
Это профессиональный бокс. Он был опасен, он давил, он прессинговал. Да, где-то в эпизодах он больше пропускал. У Бивола были взрывные удары. Последние раунды смог забрать Артур, это и решило исход.
Но, повторюсь, бой был классным! Артур стал абсолютным чемпионом мира. И те, кто разбирается в тонкостях бокса, понимают, что с небольшим преимуществом выиграл Артур», – сказал боксер Сослан Асбаров.
В ночь на 13 октября Артур Бетербиев решением большинства судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.
Победа Бетербиева над Биволом – скандал. А кто считает ее справедливой?
Давайте признаем: Бетербиев заслуженно победил Бивола. Интеллект проиграл напору и лучшей функционалке
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