Асбаров – о бое Бетербиева и Бивола: «Те, кто разбирается в тонкостях бокса, понимают, что с небольшим преимуществом выиграл Артур»

Асбаров считает справедливой победу Бетербиева над Биволом.

«Перед боем было много разговоров, как это противостояние может закончиться. Где-то Бивол не смог показать, что он может. Где-то Бетербиев не смог показать, что может. Это был бой между двумя классными боксерами. Но мое мнение, что с небольшим преимуществом Артур забрал поединок.

Это профессиональный бокс. Он был опасен, он давил, он прессинговал. Да, где-то в эпизодах он больше пропускал. У Бивола были взрывные удары. Последние раунды смог забрать Артур, это и решило исход.

Но, повторюсь, бой был классным! Артур стал абсолютным чемпионом мира. И те, кто разбирается в тонкостях бокса, понимают, что с небольшим преимуществом выиграл Артур», – сказал боксер Сослан Асбаров .

В ночь на 13 октября Артур Бетербиев решением большинства судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.

Победа Бетербиева над Биволом – скандал. А кто считает ее справедливой?

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