Сослан Асбаров: «В бою с Бетербиевым Бивол сделал в принципе больше, чем ожидали»

Асбаров считает, что в бою против Бетербиева Бивол сделал больше ожидаемого.

«Бивол начал хорошо. Первый и второй раунды провел отлично, но потом стал стоять. Мне показалось, что он закис немного, замедлился. И это связано с тем, что давление Бетербиева не каждый может выдержать.

Считаю, что Бивол сделал в принципе больше, чем ожидали. Потому что за карьеру Бетербиева никто с ним не проводил такой бой и не выдерживал его ударов, не проходил до конца. Так что они оба сделали очень хорошую работу, действительно встретились два высококлассных боксера.

По сути, был равный бой, где у Артура Бетербиева было просто небольшое преимущество. В последних раундах он начал давить, прессинговать, и случилось то, что случилось.

У Бивола осталась сильная школа от любительского бокса: челнок, взрывы с ударами. Все это у него было, но Артур больше его прессинговал, он старался забирать раунды, а судьи обращают на это внимание, смотрят, когда человек давит, берет инициативу в свои руки, и именно это делал Артур.

Они хорошо продержались 12 раундов и не могу сказать, что просели. Мне кажется, здесь вообще большую роль сыграла психологическая битва, кто и чего ожидал друг от друга», – сказал боксер Сослан Асбаров .

В ночь на 13 октября Артур Бетербиев решением большинства судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.

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