Победа Бетербиева над Биволом – скандал. А кто считает ее справедливой?

«Близкие бои не ограбления».

Победа Артура Бетербиева над Дмитрием Биволом не перестает шуметь из-за спорного судейского решения. В близком бою двое судей отдали победу Бетербиеву, еще один выставил ничью.

Наибольшие споры вызвали карточки судьи Павла Кардыни, который отдал Бетербиеву 8 из 12 раундов – 116-112 (кстати, он уже работал на двух боях Бивола). Сторона Бивола подаст апелляцию и просит отстранить Кардыни от работы.

Сергей Ковалев, Константин Цзю, Андре Уорд, Шакур Стивенсон считают, что победил Бивол. Райан Гарсия и Эдгар Берланга говорят про ограбление. Комментаторы на Спортсе’’ в большинстве тоже не разделяют победу Бетербиева.

А кто считает, что он выиграл справедливо?

• Экс-чемпион мира Николай Валуев: «Согласен с решением судей. Считаю, все решили последние два раунда. 6-8 серий по 3-4 за раунд Диме не хватило. К 10-му раунду Бивол был фаворитом. Но ни тот, ни другой не были явными лидерами. Очень хотел бы увидеть реванш».

• Тренер и ТВ-эксперт Тедди Атлас: «Я считал очки в поединке, и у меня есть однозначный и неоспоримый победитель. По моим подсчетам , Бетербиев победил со счетом 115-113. Это был довольно равный бой, но та же концовка осталась за Артуром. И я однозначно вижу смысл в реванше».

• Олимпийский чемпион-2012 Егор Мехонцев: «Впечатления от боя Бетербиева и Бивола феерические и грустные. Один выиграл, другой проиграл . Согласен с судейским решением, мне кажется, все так и было – что в карточках, то и в бою».

• Тренер Эдуард Кравцов: «В целом бой, конечно, близкий . Как все и ожидали 50/50, так, в принципе, получилось. Для меня счет 115-113 оптимальный в этом бою. Никто никого не ограбил. Все чисто субъективно.

Грабят, это когда ты выигрываешь в одни ворота, а тебе не дают победу. Может, где-то показалось, что Дима был точнее в ударах, но, с другой стороны, у Артура больше количество ударов и больше нанесенного ущерба. Это тоже заметный показатель. Все было близко, 115-113 – оптимальный счет по мне».

• Экс-чемпион мира по версии WBC Дэвин Хейни: «Близкие бои не ограбления».

• Президент WBC Маурисио Сулейман: «Это был сенсационный бой высочайшего уровня. Бетербиев победил безоговорочно. Близкая, но явная победа Бетербиева, у которого проходили удары».

• Чемпион IBF в первом тяжелом весе австралиец Джей Опетая: «Это был классный бой, и мне тоже казалось, что выиграл Бетербиев. Но мне кажется, что для более объективной оценки этого поединка нужно его обязательно пересмотреть. Ведь бой был близким, но очень зрелищным. Реванш – это хорошая идея. Почему нет?»

• Тренер Рамазан Исмаилов: «Бетербиев перебил Бивола по силовым ударам – 90-84. У Дмитрия общее преимущество 142-137 за счет джебов. Силу их ударов вы знаете сами. Бетербиев выбросил 682 удара, Бивол – 423. Артур переработал темпом и тоннажем.

Оба попали практически одинаково, но эффект от попаданий Бетербиева был виден более отчетливо – огромные паузы соперника за блоком после тяжелых пропущенных ударов, лицо Димы в гематомах. Плюс нескончаемый прессинг, особенно в концовках раундов. Это сильно влияет на судей как фактор воли к победе».

• Экс-претендент на пояс чемпиона мира по версии WBO Исмаил Силлах: «Классный бой! Хотелось бы увидеть реванш. Но Артур заслуженно победил . Он контролировал центр ринга (нас с детства учили «кто держит центр ринга, тот побеждает»), наносил много ударов. Дмитрий, конечно, тоже очень хорошо отработал, но не победил. Если бы отдали победу Диме, то это бы выглядело как ограбление».

• Экс-чемпион мира по боксу Роман Кармазин: «Многие аналитики говорят, что это равный бой, но нет. Бетербиев – красавчик, настоящий БТР. Он проехался по Димке. Молодец, снимаю перед ним шляпу. В 39 отработал на все 100 и победил честно.

Перед объявлением решения судей я думал, что, возможно, будет ничья, но Бетербиев выиграл по делу. Хочу поздравить всех россиян и всех наших братьев-мусульман. Реванш? Я думаю, его не будет. Мне кажется, Бетербиев уйдет на вес выше. Мне кажется, ему это не надо».

• Экс-соперник Бетербиева Адам Дайнес: «Реванш они проведут. И будет интересно его увидеть. Считаю, что Бетербиев выиграл с преимуществом в два очка. В этот раз Бивол работал меньше, чем обычно, но не сгорел. В конце он взорвался, и во втором поединке может произойти все, что угодно. Бивол все еще молод, а Бетербиев – в годах».

Давайте признаем: Бетербиев заслуженно победил Бивола. Интеллект проиграл напору и лучшей функционалке

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham, Kelly Defina; РИА Новости /Григорий Сысоев