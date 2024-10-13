Дмитрий Бивол проиграл впервые в карьере

В Эр-Рияде прошел бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом . Бетербиев победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).

Для Бивола это поражение стало первым на профессиональном уровне. До этого он не проигрывал ни разу – 23 победы подряд.

Почему бой Бивола и Бетербиева – главный для России

За что нужно ценить афишу Бетербиев – Бивол?