Дмитрий Бивол проиграл впервые в карьере
В Эр-Рияде прошел бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бетербиев победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).
Для Бивола это поражение стало первым на профессиональном уровне. До этого он не проигрывал ни разу – 23 победы подряд.
Почему бой Бивола и Бетербиева – главный для России
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости