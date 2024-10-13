Бетербиев – первый абсолют в полутяжелом весе за 21 год

В Эр-Рияде прошел бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом . Бетербиев победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).

Бетербиев стал первым абсолютом в полутяжелом весе в эпоху четырех поясов и первым после Роя Джонса, владевшего тремя поясами до марта-2003.

За что нужно ценить афишу Бетербиев – Бивол?

Почему бой Бивола и Бетербиева – главный для России