Бетербиев – первый абсолют в полутяжелом весе за 21 год
В Эр-Рияде прошел бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бетербиев победил решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112).
Бетербиев стал первым абсолютом в полутяжелом весе в эпоху четырех поясов и первым после Роя Джонса, владевшего тремя поясами до марта-2003.
За что нужно ценить афишу Бетербиев – Бивол?
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости