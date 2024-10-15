Масвидаль – о Коноре: «Он не может принять столько, чтобы, #####, набраться сил для этого боя»
Хорхе Масвидаль считает, что Конор Макгрегор никогда с ним не подерется.
«Конор ни при каких обстоятельствах не будет со мной драться. Он отказался от боя с Чендлером – бедный маленький Чендлер, я не знаю, сколько раз он позволял этому чуваку есть пыль. Представьте себе меня?
Этот парень никогда не подерется со мной. Он не может принять столько, чтобы, ##### [блин], набраться сил для этого боя», – сказал экс-боец UFC Хорхе Масвидаль.
Последний раз Масвидаль выходил в октагон в апреле-2023, когда проиграл Гилберту Бернсу.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: MMA Fighting
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