Масвидаль – Конору: «Закрой рот, ссаный карлик. Ты побоишься назвать мое имя»
Хорхе Масвидаль отреагировал на слова Конора Макгрегора о Джастине Гейджи.
«Конор Макгрегор, закрой рот, ссаный карлик, которого не допустили к боям. Болтаешь о бойцах, которые проходят через труд и все эти процедуры.
Спорим, что ты побоишься назвать мое имя?» – написал в соцсетях бывший полусредневес UFC Хорхе Масвидаль.
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