Масвидаль – Конору: «Закрой рот, ссаный карлик. Ты побоишься назвать мое имя»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Джастин Гейджи Хорхе Масвидаль натив контент Бокс/MMA/UFC

Хорхе Масвидаль отреагировал на слова Конора Макгрегора о Джастине Гейджи.

«Конор Макгрегор, закрой рот, ссаный карлик, которого не допустили к боям. Болтаешь о бойцах, которые проходят через труд и все эти процедуры.

Спорим, что ты побоишься назвать мое имя?» – написал в соцсетях бывший полусредневес UFC Хорхе Масвидаль.

«Дети, простите, но теперь вам придется ходить в обычную школу». Масвидаль проиграл $100 тысяч на поражении Порье

Макгрегор – о Гейджи: «Я нокаутирую его одним ударом. Гарантирую»

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4 комментария

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Экочёрт 4000
Хорхе, здесь нужно решать вопрос по-гангстерски
Напасть на улице со спины
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Dexter Morgan
Масвидалю кто мешал пройти через все трудности, выйти на топовый уровень и стоять рядом с Конором? Конор МакГрегор сам с низов начинал. И сделал себя сам, прославив себя и этот вид спорта на весь мир. И теперь просто пожинает плоды своих трудов. В чём претензии Масвидаля? Конор может себе позволить что угодно говорить.
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Kanan Jarrus
чикен никого не боится и нокаутирует любого: от хабиба до нганну. но есть один нюанс: это распространяется только на твиттер
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Dexter Morgan
Смешно. Кто такой Масвидаль?
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