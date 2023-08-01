Масвидаль – Конору: «Закрой рот, ссаный карлик. Ты побоишься назвать мое имя»

Хорхе Масвидаль отреагировал на слова Конора Макгрегора о Джастине Гейджи.

« , закрой рот, ссаный карлик, которого не допустили к боям. Болтаешь о бойцах, которые проходят через труд и все эти процедуры.

Спорим, что ты побоишься назвать мое имя?» – написал в соцсетях бывший полусредневес UFC Хорхе Масвидаль.

«Дети, простите, но теперь вам придется ходить в обычную школу». Масвидаль проиграл $100 тысяч на поражении Порье

Макгрегор – о Гейджи: «Я нокаутирую его одним ударом. Гарантирую»