Нейт Диаз: «Гарантирую, что снова подерусь с Макгрегором»

Теги UFC MMA Нейт Диаз Конор Макгрегор Леон Эдвардс Хорхе Масвидаль Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

«Я на 100% уверен, что снова буду драться с Конором Макгрегором.

Еще я хочу взять реванши у Джейка Пола, Леона Эдвардса и Хорхе Масвидаля. Это мой список.

Леон Эдвардс – самый крутой актив UFC прямо сейчас. Это тот, на кого я нацелился. Мне нравится этот бой прямо сейчас. Это хороший боец, который отлично относится к делу», – заявил боец UFC Нейт Диаз.

Конор – Диазу: «Культовое соперничество должно быть закончено, бро»

Нейт Диаз – о затянувшемся возвращении Конора: «Они хотят, чтобы ты умер, прежде чем твой контракт закончится. Освободите Конора!»

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