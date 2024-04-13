Нейт Диаз: «Гарантирую, что снова подерусь с Макгрегором»

«Я на 100% уверен, что снова буду драться с Конором Макгрегором.

Еще я хочу взять реванши у Джейка Пола, Леона Эдвардса и Хорхе Масвидаля. Это мой список.

Леон Эдвардс – самый крутой актив UFC прямо сейчас. Это тот, на кого я нацелился. Мне нравится этот бой прямо сейчас. Это хороший боец, который отлично относится к делу», – заявил боец UFC Нейт Диаз.

Конор – Диазу: «Культовое соперничество должно быть закончено, бро»

Нейт Диаз – о затянувшемся возвращении Конора: «Они хотят, чтобы ты умер, прежде чем твой контракт закончится. Освободите Конора!»