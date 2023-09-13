Конор – об отказе Гейджи драться с Масвидалем: «Самый не-BMF-ный визг в истории»

Конор Макгрегор раскритиковал Джастина Гейджи за отказ драться с Хорхе Масвидалем.

«Самый не-BMF-ный визг в истории. Ты дерешься в 70 кг, сучка. Иди в сауну, сучка», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Масвидаль вызвал Гейджи: «Он должен защищать титул BMF в бою со мной»

Гейджи – о поединке с Масвидалем за пояс BMF: «Звучит весело. Но не думаю, что он вернется. Он выглядит на 110 кг»

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