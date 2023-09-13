Конор – об отказе Гейджи драться с Масвидалем: «Самый не-BMF-ный визг в истории»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Джастин Гейджи Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор раскритиковал Джастина Гейджи за отказ драться с Хорхе Масвидалем.

«Самый не-BMF-ный визг в истории. Ты дерешься в 70 кг, сучка. Иди в сауну, сучка», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

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