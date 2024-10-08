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Топурия – о бое с Махачевым: «Давай оставим детей, тусующихся с тобой, и решим это как взрослые люди в октагоне в 2025-м»

Илия Топурия предложил Исламу Махачеву провести бой в 2025 году.

«Мне не нужно пересекать границы, но, похоже, дети, тусующиеся с тобой, попытаются пересечь черту, за которую не вернутся. Давай оставим детей в стороне и решим это как взрослые люди в октагоне в 2025-м», – написал в соцсетях чемпион в полулегком весе Илия Топурия.

Ранее после вызовов от Топурии Ислама Махачева поддержали Усман Нурмагомедов, Абубакар Нурмагомедов, Белал Мухаммад, Тагир Уланбеков и другие бойцы.

Махачев – о поведении Топурии: «Если Илия будет продолжать в том же духе, то может доиграться. Что-то может произойти»

Топурия − о Махачеве: «Ислам много болтает. Но подерусь с ним только в клетке, чтобы не оплачивать ему лечение»

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Илии Топурии
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