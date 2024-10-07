Илия Топурия: «Надеюсь, что подерусь с Махачевым после Холлоуэя. Если бы не весогонка, то я бы подрался со всеми легковесами за ночь»
Илия Топурия хочет подраться с Исламом Махачевым после Макса Холлоуэя.
«Махачев? Конечно, думаю, что смогу его победить. Надеюсь, что подерусь с Исламом в следующем бою, после Макса Холлоуэя.
Со мной будет очень сложно. Особенно в легком весе. Если бы мне не пришлось его сгонять... боже мой, да я бы мог подраться со всеми ними [легковесами] за одну ночь», – заявил чемпион UFC Илия Топурия.
Напомним, Топурия подерется с Холлоуэем 26 октября на UFC 308.
Белал Мухаммад: «Топурии стоит быть осторожным. Не стоит связываться с Махачевым – там все по-другому»
Топурия − о Махачеве: «Ислам много болтает. Но подерусь с ним только в клетке, чтобы не оплачивать ему лечение»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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