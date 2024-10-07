Махачев – о поведении Топурии: «Если Илия будет продолжать в том же духе, то может доиграться. Что-то может произойти»
Ислам Махачев предостерег Илию Топурию от трэш-тока.
«Что будет, если кто-то из моих друзей встретит Топурию на улице? Если Илия будет продолжать в том же духе, то может доиграться. Что-то может произойти.
Пока я не видел, чтобы кто-то переходил какие-то личные границы, пока ничего такого не было. Ему нужно сосредоточиться на своей весовой категории и хотя бы раз защитить пояс, – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.
Илия Топурия: «Надеюсь, что подерусь с Махачевым после Холлоуэя. Если бы не весогонка, то я бы подрался со всеми легковесами за ночь»
Топурия − о Махачеве: «Ислам много болтает. Но подерусь с ним только в клетке, чтобы не оплачивать ему лечение»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости