Махачев – о поведении Топурии: «Если Илия будет продолжать в том же духе, то может доиграться. Что-то может произойти»

Ислам Махачев предостерег Илию Топурию от трэш-тока.

«Что будет, если кто-то из моих друзей встретит Топурию на улице? Если Илия будет продолжать в том же духе, то может доиграться. Что-то может произойти.

Пока я не видел, чтобы кто-то переходил какие-то личные границы, пока ничего такого не было. Ему нужно сосредоточиться на своей весовой категории и хотя бы раз защитить пояс, – заявил чемпион UFC Ислам Махачев .

Илия Топурия: «Надеюсь, что подерусь с Махачевым после Холлоуэя. Если бы не весогонка, то я бы подрался со всеми легковесами за ночь»

Топурия − о Махачеве: «Ислам много болтает. Но подерусь с ним только в клетке, чтобы не оплачивать ему лечение»