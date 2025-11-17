Усман поздравил Махачева с поясом в полусреднем весе: «Доминирующее выступление»

Усман поздравил Махачева с титулом.

Бывший чемпион UFC Камару Усман поздравил Ислама Махачева с победой над Джеком Делла Маддаленой .

«Поздравляю нового чемпиона Ислама Махачева. Доминирующее выступление», – написал в соцсетях Усман.

Напомним, Махачев победил Маддалену в главном событии UFC 322 в Нью-Йорке и выиграл титул полусреднего дивизиона.

После боя Ислам заявил , что хочет защитить пояс против Усмана.

С кем дальше драться Махачеву?

