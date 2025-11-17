Усман поздравил Махачева с поясом в полусреднем весе: «Доминирующее выступление»
Усман поздравил Махачева с титулом.
Бывший чемпион UFC Камару Усман поздравил Ислама Махачева с победой над Джеком Делла Маддаленой.
«Поздравляю нового чемпиона Ислама Махачева. Доминирующее выступление», – написал в соцсетях Усман.
Напомним, Махачев победил Маддалену в главном событии UFC 322 в Нью-Йорке и выиграл титул полусреднего дивизиона.
После боя Ислам заявил, что хочет защитить пояс против Усмана.
С кем дальше драться Махачеву?
Хабиб отобрал пояса у Уайта, а Хасбик вышел в октагон с шопером – веселье после триумфа Махачева
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Камару Усмана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости