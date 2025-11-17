Абдель-Азиз – о поражении Маддалены: «Он заставил Ислама работать так усердно, потому что сам находится на высоком уровне»
Менеджер Махачева поддержал Маддалену после поражения Исламу.
Менеджер Махачева Али Абдель-Азиз поддержал Джека Делла Маддалену после поражения Исламу в главном событии UFC 322.
«Джек Магдалена [в таком виде написал Абдель-Азиз] заставил Ислама работать так усердно, потому что сам находится на высоком уровне. Держи голову выше, чемпион, ты вернешься», – написал в соцсетях Али Абдель-Азиз.
Гэрри – о выступлении Маддалены в бою с Махачевым: «Одна из самых слабых защит в истории UFC. Он будто и не готовился»
Хабиб отобрал пояса у Уайта, а Хасбик вышел в октагон с шопером – веселье после триумфа Махачева
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости