Абдель-Азиз – о поражении Маддалены: «Он заставил Ислама работать так усердно, потому что сам находится на высоком уровне»

Менеджер Махачева поддержал Маддалену после поражения Исламу.

Менеджер Махачева Али Абдель-Азиз поддержал Джека Делла Маддалену после поражения Исламу в главном событии UFC 322.

«Джек Магдалена [в таком виде написал Абдель-Азиз] заставил Ислама работать так усердно, потому что сам находится на высоком уровне. Держи голову выше, чемпион, ты вернешься», – написал в соцсетях Али Абдель-Азиз .

