Тедди Атлас: «У меня есть однозначный и неоспоримый победитель – Бетербиев. 115-113 – концовка за Артуром»
Тедди Атлас считает, что Бетербиев заслуженно получил победу в бою с Биволом.
«Я считал очки в поединке, и у меня есть однозначный и неоспоримый победитель. По моим подсчетам, Бетербиев победил со счетом 115-113. Это был довольно равный бой, но та же концовка осталась за Артуром. И я однозначно вижу смысл в реванше», – сказал тренер и ТВ-эксперт Тедди Атлас.
Напомним, Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.
Давайте признаем: Бетербиев заслуженно победил Бивола. Интеллект проиграл напору и лучшей функционалке
Я хочу увидеть реванш Бивола и Бетербиева. Он будет лучше первого боя
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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