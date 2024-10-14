Артур Бетербиев: «Бивол, спасибо за хороший бой. Мне было интересно. Надеюсь, в скором времени вернусь в Саудовскую Аравию»

Артур Бетербиев обратился к Дмитрию Биволу после боя в Эр-Рияде.

«Эр-Рияд, спасибо за гостеприимство! Атмосфера во время боя, условия для подготовки – все было на высшем уровне.

Отдельно хочу поблагодарить Его Превосходительство председателя Главного управления по делам развлечений Турки Аль аш-Шейха .

Дмитрий Бивол , спасибо за хороший бой. Мне было интересно.

Надеюсь, что в скором времени вернусь в Саудовскую Аравию», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев .

Напомним, Бетербиев победил Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

Давайте признаем: Бетербиев заслуженно победил Бивола. Интеллект проиграл напору и лучшей функционалке

Я хочу увидеть реванш Бивола и Бетербиева. Он будет лучше первого боя