Артур Бетербиев: «Бивол, спасибо за хороший бой. Мне было интересно. Надеюсь, в скором времени вернусь в Саудовскую Аравию»
Артур Бетербиев обратился к Дмитрию Биволу после боя в Эр-Рияде.
«Эр-Рияд, спасибо за гостеприимство! Атмосфера во время боя, условия для подготовки – все было на высшем уровне.
Отдельно хочу поблагодарить Его Превосходительство председателя Главного управления по делам развлечений Турки Аль аш-Шейха.
Дмитрий Бивол, спасибо за хороший бой. Мне было интересно.
Надеюсь, что в скором времени вернусь в Саудовскую Аравию», – написал в соцсетях абсолютный чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
Напомним, Бетербиев победил Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.
Давайте признаем: Бетербиев заслуженно победил Бивола. Интеллект проиграл напору и лучшей функционалке
Я хочу увидеть реванш Бивола и Бетербиева. Он будет лучше первого боя
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Артура Бетербиева
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