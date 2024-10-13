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  • «Ахмат» о победе Бетербиева над Биволом: «Чеченский боксер стал абсолютным чемпионом мира по боксу, обладателем шести поясов. Поздравляем Артура с этим успехом!»
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«Ахмат» о победе Бетербиева над Биволом: «Чеченский боксер стал абсолютным чемпионом мира по боксу, обладателем шести поясов. Поздравляем Артура с этим успехом!»

«Ахмат» поздравил боксера Артура Бетербиева с победой над Дмитрием Биволом.

Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

«В ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде состоялся грандиозный вечер профессионального бокса, который возглавил бой  чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева и обладателя титулов WBA Super и IBO в этом весе Дмитрия Бивола. Бой завершился победой Бетербиева.

Таким образом, чеченский боксер Артур Бетербиев стал абсолютным чемпионом мира по боксу, обладателем шести поясов — WBA, WBO, WBC, IBF, IBO, The Ring. Поздравляем с этим успехом Артура!» – говорится в сообщении «Ахмата».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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Бивол - Бетербиев
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