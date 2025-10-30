Мокаев – об увольнении из UFC: «Разозлило, что меня выставили в этой ситуации злодеем. Не сделал ничего плохого»

Мухаммад Мокаев вновь высказался об увольнении из UFC.

«Знаете, что меня по-настоящему разозлило? Если ты действительно сделал что-то плохое, то ты получаешь по заслугам. Переживать в таких случаях нет смысла. Но когда ты ничего не сделал, а тебя выставляют в СМИ злодеем – вот это ужасно.

Мне наплевать на этот контракт или на что-то еще. Но то, что не соответствует действительности, не должно выходить наружу и портить чью-либо репутацию. Если бы со мной было тяжело иметь дело, то никто бы не держал меня в промоушене семь боев. Выгнали бы сразу», – сказал бывший боец UFC Мухаммад Мокаев .

Мокаев выступал в UFC с 2022 по 2024 год. На его счету семь побед и ни одного поражения в промоушене.

