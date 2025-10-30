  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Мокаев – об увольнении из UFC: «Разозлило, что меня выставили в этой ситуации злодеем. Не сделал ничего плохого»
3

Мокаев – об увольнении из UFC: «Разозлило, что меня выставили в этой ситуации злодеем. Не сделал ничего плохого»

Мухаммад Мокаев вновь высказался об увольнении из UFC.

«Знаете, что меня по-настоящему разозлило? Если ты действительно сделал что-то плохое, то ты получаешь по заслугам. Переживать в таких случаях нет смысла. Но когда ты ничего не сделал, а тебя выставляют в СМИ злодеем – вот это ужасно.

Мне наплевать на этот контракт или на что-то еще. Но то, что не соответствует действительности, не должно выходить наружу и портить чью-либо репутацию. Если бы со мной было тяжело иметь дело, то никто бы не держал меня в промоушене семь боев. Выгнали бы сразу», – сказал бывший боец UFC Мухаммад Мокаев.

Мокаев выступал в UFC с 2022 по 2024 год. На его счету семь побед и ни одного поражения в промоушене.

Мухаммад Мокаев подерется за титул Brave в наилегчайшем весе против ирландца Герарда Бернса

Мухаммад Мокаев: «В UFC мне сказали: «Покажи, что набрал ударку – и мы обсудим наши опции»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?1204 голоса
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
logoUFC
logoМухаммад Мокаев
logoMMA
наилегчайший вес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Пантожа подерется с Ваном в соглавном событии UFC 323. Бой Гуськова и Блаховича пройдет в главном карде
13 октября, 20:55
Тагир Уланбеков подписал новый контракт с UFC
29 августа, 10:50
Мухаммад Мокаев: «Если бы в UFC предложили мне контракт, я бы пошел в легчайший вес»
6 августа, 09:07
Главные новости
Рэмпейдж Джексон предложил UFC ввести бонусы в размере $1 млн: «Поединки станут более зрелищными»
38 минут назад
Ренато Мойкано: «Ган – чертов читер. Но и Аспиналл мог продолжить бой, если бы хотел»
53 минуты назад
Джефф Монсон: «Готов помочь Волкову с борьбой. У меня есть определенные наработки»
сегодня, 10:55
Волков проведет поединок с победителем реванша Аспиналла и Гана (ТАСС)
сегодня, 10:15
«Пришло время вернуться домой». Пачеко обратилась к Уайту после ухода из PFL
сегодня, 09:15
Роман Копылов: «Судейское решение в бою Волкова и Алмейды справедливо. Нужно не только бороть, но и наносить удары»
сегодня, 08:20
Андрей Орловский проведет боксерский поединок на турнире Misfits в Нэшвилле
сегодня, 08:10
UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов – Родригес и другие бои
сегодня, 07:50
Паркер – о следующем сопернике: «Джошуа, Дюбуа, Кабайел, Хргович»
вчера, 17:28
Александр Волков: «Алмейда пытался не проиграть и не получить урон. С такими мыслями нельзя выходить в октагон»
вчера, 15:48
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30