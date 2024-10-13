Бивол – о поражении Бетербиеву: «Не хочу комментировать итоги боя. Намерен вернуться на ринг и снова получить этот шанс»
Дмитрий Бивол не хочет комментировать результат боя с Артуром Бетербиевым.
«Не хочу комментировать итоги боя. Намерен вернуться на ринг и снова получить этот шанс.
Я слышал, что сказал Турки Аль эш-Шейх о результате боя. Но все теперь зависит от желания Бетербиева», – заявил экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
Напомним, Артур Бетербиев победил Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.
«Как вернется из Чечни, его нужно отстранить». Кому из судей так досталось от команды Бивола?
Судейские карточки боя Бетербиев – Бивол: Артур единогласно выиграл три последних раунда
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал BoxNation
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