Волков проведет поединок с победителем реванша Аспиналла и Гана (ТАСС)
Александр Волков проведет поединок с победителем реванша Аспиналла и Гана.
«Александр проведет бой с победителем повторного поединка Аспиналл – Ган», – цитирует представителя команды бойца ТАСС.
Том Аспиналл и Сирил Ган встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.
Волков в главном карде того же турнира победил Жаилтона Алмейду раздельным решением судей.
Александр Волков: «Аспиналл – сильный боец, вряд ли он симулировал»
Волкова 11 минут держали на земле, но судьи дали ему победу. Как это вообще возможно?
