Волков проведет поединок с победителем реванша Аспиналла и Гана (ТАСС)

Александр Волков проведет поединок с победителем реванша Аспиналла и Гана.

«Александр проведет бой с победителем повторного поединка Аспиналл – Ган», – цитирует представителя команды бойца ТАСС.

Том Аспиналл и Сирил Ган встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

Волков в главном карде того же турнира победил Жаилтона Алмейду раздельным решением судей.

Александр Волков: «Аспиналл – сильный боец, вряд ли он симулировал»

Волкова 11 минут держали на земле, но судьи дали ему победу. Как это вообще возможно?