Давайте признаем: Бетербиев заслуженно победил Бивола. Интеллект проиграл напору и лучшей функционалке

Тактический разбор боя.

Артур Бетербиев решением судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Это первый бой Бетербиева в профессиональной карьере, продлившийся все 12 раундов.

Казалось, Бетербиев может победить только досрочно, а у Бивола будет преимущество, если бой дойдет до чемпионских раундов. Но все вышло наоборот.

Бивол разработал великолепный стартовый план, который быстро развалился

Бивол удивил планом на старте боя: он пытался удержать центр ринга и перебить Бетербиева за счет скорости рук и функционалки. В первом раунде мы увидели, как геймплан срабатывает, но в следующей трехминутке уже Бетербиев занял центр ринга. При этом Бивол контролировал дистанцию благодаря джебам, своевременным разрывам дистанции и смещениям вбок.

Работа Бивола во втором раунде – то, чего все ожидали: работа на дальней дистанции и постоянное движение. Чтобы победить такого боксера, как Бетербиев, нужно бить и сразу же уходить с линии атаки. И самое главное – не застаиваться. Простые, но важные вещи. Если бы это был олимпийский бокс, то Бетербиев проиграл бы разгромно.

Но у профи другие правила. Уже с третьего раунда Бетербиев нащупывал дистанцию и сближался с Биволом через джебы – тот начал застаиваться у канатов и чаще обороняться в глухой защите. В итоге Бивол переключился на работу вторым номером и неплохо отвечал сериями и ударами через руку, но только эпизодически. Атаки Бивола выглядели эффектнее, а Бетербиева – эффективнее. В этом ключевая разница.

Типичная картина боя, когда Бивол взрывался мощной серией, а Бетербиев отвечал затяжной атакой. Бивол закрывался в глухой защите, из-за чего проигрывал раунд – сил на еще одну ответную атаку не хватало. Бивол мог выиграть 30-40 секунд от целого раунда, но не выдерживал напора Бетербиева в оставшееся время, из-за чего часто отдавал концовки трехминуток.

К середине картина боя стала противоположной старту: Бетербиев контролировал дистанцию, из-за чего Бивол проваливался с атаками в пустоту и уже не так часто доставал соперника. В отличие от Бетербиева, Бивол очень мало работал по корпусу. Бетербиев же чередовал удары в голову и корпус, особенно когда соперник застаивался. Благодаря мощному началу от Бивола первая половина боя закончилась вничью – 57-57.

По ходу боя футворк Бивола свелся к простой формуле – бегству вдоль канатов для разрыва дистанции. Но это было прямолинейное движение назад, поэтому Бетербиев легко доставал и забирал раунды.

Вернемся к формуле победы над Бетербиевым. Чтобы победить прессинг-машину, нужно бить, уходить и повторять то же самое все 36 минут. В лучшем случае такой работы хватило на 10 минут, большинство из которой пришлось на первые три раунда. Бивол разрывал дистанцию, но бил в 1,5 раза реже.

Во второй половине он выиграл только восьмой раунд, когда забрал концовку за счет скорости рук. Остальные раунды и итоговый счет 116-112 остались за Бетербиевым.

Если Канело Альварес отлетал от наскоков Бивола, то Бетербиев прочно стоял на ногах и тут же включался в ответ. Но между Бетербиевым и Альваресом заметная разница в габаритах и умении держать удары, включая взрывные серии.

Обычно Бивол выбрасывает два-три удара и разрывает дистанцию. В случае с Бетербиевым Бивол выбрасывал серии до 10 ударов, что стало роковой ошибкой. В 11-м раунде Бивол подустал и чаще стоял в глухой защите, а не в стойке.

Но стоит выделить 12-й раунд в исполнении Бивола – снова включился футворк и серии. Это говорит о желании выиграть бой за счет своего бокса, а не в разменах, где Бетербиев слишком опасен. Бивол очень хотел победить, но его подвела функционалка.

Бивола можно сравнить со спринтером, который взрывался интервалами, между которыми копил силы для нового выпада. А Бетербиев – марафонец, который грамотно разложил силы на всю дистанцию и заполнял восстановительные окна Бивола затяжными и очень плотными атаками.

Причем Бетербиева хватило на финишный спурт: в чемпионских раундах он выбросил 205 ударов, 46 из которых оказались точными. Бивол ответил 99 ударами и 38 попаданиями. Это не тот случай, когда важен процент попаданий.

Почему Бивол проиграл, если у него больше попаданий? Бетербиев много бил через блок, но эти удары – очень тяжелые

Согласно порталу Compubox, Бивол превзошел Бетербиева по количеству общих попаданий – 142-137, но проиграл по акцентированным ударам – 90-84. Да, Бивол выбросил 33,6% точных ударов и пропустил 20%, но тут важны удары Бетербиева, которые пришлись в блок.

Обычно они считаются как неточные, но в этот раз повлияли на исход боя, в чем признался Бивол: «По моим ощущениям, большая часть ударов Бетербиева пришлась в блок. Получил тяжелые удары в правую руку, сюда [показывает на лоб]. У него они очень тяжелые, особенно правой.

Гематома? Она возникла от всех ударов, которые я принимал сквозь руку, аж до пяток проходили. У Артура тяжелые удары – бетонные». Вот почему нельзя застаиваться перед Бетербиевым – даже в блоке.

Бетербиев выбросил 682 удара, Бивол – 423, но его попадания не несли тяжелого урона. Так как Бивол часто защищался в блоке, другая сотня ударов от Бетербиева могла прийтись на руки и перчатки соперника.

В то же время это был очень зрелищный и непростой для оценки бой. Но итоговая победа Бетербиева выглядит логичной и закономерной, так как он контролировал пространство большее количество времени. Бивол показал невероятный характер, когда отвечал взрывными сериями – особенно в заключительном раунде. Он действительно хотел победить, но ему не повезло, что напротив стоял Артур Бетербиев, которого тяжело потрясти и сбить с ног.

Ключевую роль сыграла физика: Бетербиев оказался лучше готов, благодаря чему не просаживался. Биволу пришлось включать дополнительные ресурсы, чтобы остаться в бою. В отличие от Александра Гвоздика, который провалился во второй части поединка с Бетербиевым как ментально, так и физически, Бивол сохранял активность до конца.

Бивол отдал все силы – ни один из прошлых 23 боев не требовал столько ресурсов, сколько в этот раз. Просто Бетербиев – железный человек с бесконечным кардио и запасом прочности. За последние четыре года он справился с четырьмя травмами – еще в мае порвал мениск, но в июле вернулся к тренировкам, а в октябре задушил футворк Бивола.

Бетербиев не в первый раз проигрывает начало, но потом забирает бой. Когда казалось, что Бетербиев не вывезет темп Бивола в чемпионских раундах, он сам прибавил и выиграл заключительную четверть у всех судей. Через три месяца ему исполнится 40 лет. Феномен!

«Как вернется из Чечни, его нужно отстранить». Кому из судей так досталось от команды Бивола?

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Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham