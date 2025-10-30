1

Ренато Мойкано: «Ган – чертов читер. Но и Аспиналл мог продолжить бой, если бы хотел»

Ренато Мойкано высказался о тычке в глаз в поединке Тома Аспиналла и Сирила Гана.

«Вот что я думаю о тычке в глаз в поединке: Аспиналл просто сдался, а Ган – чертов читер. Сирил делает это не впервые – он уже не раз использовал такие трюки в боях.

Но Аспиналл мог продолжить поединок, если бы хотел. Он сделал рациональный выбор для своей карьеры – решил не рисковать», – сказал боец легкого веса UFC Ренато Мойкано.

Сирил Ган и Том Аспиналл встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

«Драться с одним глазом – обычное дело». Чемпиона UFC захейтили за снятие с титульника

Отец Тома Аспиналла: «Правым глазом он по-прежнему ничего не видит, только серую пелену. Левый глаз видит на 50%»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?1345 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Show Me The Money
logoСирил Ган
logoТом Аспиналл
logoUFC
logoMMA
logoРенато Мойкано
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Абдель-Азиз – об Аспиналле: «Если вам никогда не тыкали в глаз, то не говорите о том, чего не понимаете»
вчера, 13:46
Отец Аспиналла ответил Джонсу: «Том никогда не сдается»
вчера, 08:45
Прохазка – об Аспиналле: «Не знаю, насколько сильным был тычок в глаз, но для меня после такого победа была бы очень важна»
вчера, 08:31
Главные новости
Хукер – о том, что бой с Царукяном пройдет в Катаре: «Плевать, где драться. Хоть в сауне, хоть в Антарктиде»
22 минуты назад
Глава RCC: «Исмаилов озвучил условия, на которые мы не готовы идти. Ковалев получит другого соперника»
47 минут назад
«Сделаем это ради президента». Масвидаль снова предложил Эдвардсу подраться на турнире UFC в Белом доме
сегодня, 14:15
Джон Джонс приехал на взвешивание перед турниром DBX на коне с повязкой на глазу
сегодня, 12:50Фото
Рэмпейдж Джексон предложил UFC ввести бонусы в размере $1 млн: «Поединки станут более зрелищными»
сегодня, 11:50
Волков проведет поединок с победителем реванша между Аспиналлом и Ганом (ТАСС)
сегодня, 10:55
Джефф Монсон: «Готов помочь Волкову с борьбой. У меня есть определенные наработки»
сегодня, 10:55
Мокаев – об увольнении из UFC: «Разозлило, что меня выставили в этой ситуации злодеем. Не сделал ничего плохого»
сегодня, 09:35
«Пришло время вернуться домой». Пачеко обратилась к Уайту после ухода из PFL
сегодня, 09:15
Роман Копылов: «Судейское решение в бою Волкова и Алмейды справедливо. Нужно не только бороть, но и наносить удары»
сегодня, 08:20
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30