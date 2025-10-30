Ренато Мойкано: «Ган – чертов читер. Но и Аспиналл мог продолжить бой, если бы хотел»

Ренато Мойкано высказался о тычке в глаз в поединке Тома Аспиналла и Сирила Гана.

«Вот что я думаю о тычке в глаз в поединке: Аспиналл просто сдался, а Ган – чертов читер. Сирил делает это не впервые – он уже не раз использовал такие трюки в боях.

Но Аспиналл мог продолжить поединок, если бы хотел. Он сделал рациональный выбор для своей карьеры – решил не рисковать», – сказал боец легкого веса UFC Ренато Мойкано .

Сирил Ган и Том Аспиналл встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

«Драться с одним глазом – обычное дело». Чемпиона UFC захейтили за снятие с титульника

Отец Тома Аспиналла: «Правым глазом он по-прежнему ничего не видит, только серую пелену. Левый глаз видит на 50%»