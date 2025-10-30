Джефф Монсон: «Готов помочь Волкову с борьбой. У меня есть определенные наработки»

Джефф Монсон предложил Александру Волкову помощь в тренировках.

«Я готов помочь Александру с борьбой. У меня есть определенные наработки, борьба – моя база. И я понимаю, как сделать лучше и помочь ему с этими навыками», – сказал бывший боец ММА и депутат парламента Республики Башкортостан Джефф Монсон .

Волков в последний раз дрался 25 октября, когда выиграл у Жаилтона Алмейды раздельным решением судей на турнире UFC 321. Россиянин провел под Алмейдой в партере около 11 минут.

Дана Уайт: «Очень рад, что судьи отдали победу Волкову. Нельзя выиграть бой, просто залеживая кого-то»

Волкова 11 минут держали на земле, но судьи дали ему победу. Как это вообще возможно?