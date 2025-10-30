1

Джефф Монсон: «Готов помочь Волкову с борьбой. У меня есть определенные наработки»

Джефф Монсон предложил Александру Волкову помощь в тренировках.

«Я готов помочь Александру с борьбой. У меня есть определенные наработки, борьба – моя база. И я понимаю, как сделать лучше и помочь ему с этими навыками», – сказал бывший боец ММА и депутат парламента Республики Башкортостан Джефф Монсон.

Волков в последний раз дрался 25 октября, когда выиграл у Жаилтона Алмейды раздельным решением судей на турнире UFC 321. Россиянин провел под Алмейдой в партере около 11 минут.

Дана Уайт: «Очень рад, что судьи отдали победу Волкову. Нельзя выиграть бой, просто залеживая кого-то»

Волкова 11 минут держали на земле, но судьи дали ему победу. Как это вообще возможно?

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?1202 голоса
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ТАСС
logoАлександр Волков
logoUFC
logoДжефф Монсон
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Роман Копылов: «Судейское решение в бою Волкова и Алмейды справедливо. Нужно не только бороть, но и наносить удары»
сегодня, 08:20
Александр Волков: «Алмейда пытался не проиграть и не получить урон. С такими мыслями нельзя выходить в октагон»
вчера, 15:48
Павлович – о бое Волков – Алмейда: «Я бы Алмейде отдал победу»
28 октября, 18:40
Главные новости
Рэмпейдж Джексон предложил UFC ввести бонусы в размере $1 млн: «Поединки станут более зрелищными»
35 минут назад
Ренато Мойкано: «Ган – чертов читер. Но и Аспиналл мог продолжить бой, если бы хотел»
50 минут назад
Волков проведет поединок с победителем реванша Аспиналла и Гана (ТАСС)
сегодня, 10:15
Мокаев – об увольнении из UFC: «Разозлило, что меня выставили в этой ситуации злодеем. Не сделал ничего плохого»
сегодня, 09:35
«Пришло время вернуться домой». Пачеко обратилась к Уайту после ухода из PFL
сегодня, 09:15
Роман Копылов: «Судейское решение в бою Волкова и Алмейды справедливо. Нужно не только бороть, но и наносить удары»
сегодня, 08:20
Андрей Орловский проведет боксерский поединок на турнире Misfits в Нэшвилле
сегодня, 08:10
UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов – Родригес и другие бои
сегодня, 07:50
Паркер – о следующем сопернике: «Джошуа, Дюбуа, Кабайел, Хргович»
вчера, 17:28
Александр Волков: «Алмейда пытался не проиграть и не получить урон. С такими мыслями нельзя выходить в октагон»
вчера, 15:48
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30