Нганну отказался драться с Немковым на случай вылета Феррейры
Вадим Немков не сможет подраться с Фрэнсисом Нганну.
«Нганну не знал, что запасным будет Вадим. Как только узнал, то отказался и объяснил это тем, что не готовился под него», – подтвердили в команде Вадима Немкова.
Ранее сообщалось, что Немков будет запасным на титульный бой PFL между Фрэнсисом Нганну и Ренаном Феррейрой, который состоится в Саудовской Аравии 19 октября.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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