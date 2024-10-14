Нганну отказался драться с Немковым на случай вылета Феррейры

Вадим Немков не сможет подраться с Фрэнсисом Нганну.

«Нганну не знал, что запасным будет Вадим. Как только узнал, то отказался и объяснил это тем, что не готовился под него», – подтвердили в команде Вадима Немкова .

Ранее сообщалось, что Немков будет запасным на титульный бой PFL между Фрэнсисом Нганну и Ренаном Феррейрой , который состоится в Саудовской Аравии 19 октября.

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