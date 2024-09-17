Немков – о шансах на попадание в UFC: «Я не проигрывал после 2016 года, у меня 12 побед подряд. Но могут что-то предложить еще PFL и Bellator»

Вадим Немков оценил свои шансы на попадание в UFC.

«Почему у меня больше шансов попасть UFC, чем у других бойцов Bellator? Разные моменты. У Ярослава Амосова было поражение в последнем поединке. После поражений тяжело куда-то подписаться. Я же не проигрывал после 2016 года. Сейчас у меня 12 побед подряд.

Сидни Аутло чередовал победы и поражения, был середняком. Я же был в Bellator первым в рейтинге P4P. Но могут что-то предложить еще PFL и Bellator», – заявил победитель Гран-при Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков .

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