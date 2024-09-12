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Немков − о переходе в UFC: «Есть мысли, в ноябре-декабре истекает контракт с Bellator»

Вадим Немков назвал возможным переход в UFC.

«Мысли о UFC? Ну, конечно, есть. Когда будут переговоры. Сейчас до конца ноября надо дожить, во-первых. Будем решать по факту. По мере поступления вопросов.

Когда я подписывал контракт, он был на два года. Либо четыре боя. Вот два года истекает в конце ноября-начале декабря», − сказал тяжеловес ММА Вадим Немков.

Немков будет запасным в бою Нганну и Феррейры: «Контракта нет, но предложили страховать»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Ушатайка»
logoUFC
logoMMA
тяжелый вес (MMA)
logoBellator
PFL
logoВадим Немков
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