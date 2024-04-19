Усман – о поединке Гейджи и Холлоуэя: «Тычки в глаза повлияли на исход боя»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Камару Усман Гейджи - Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

Камару Усман считает, что тычки в глаза повлияли на исход боя Гейджи и Холлоуэя.

«Джастин сломал нос в концовке первого раунда. Это сыграло огромную роль, потому что он не мог дышать так, как ему этого хотелось. Но не стоит забывать о двух тычках в глаза [со стороны Макса].

Это были совершенно явные тычки. Я не говорю, что Холлоуэй делал это намеренно – такое случается. Но это повлияло на исход боя», – сказал бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман.

Поединок между Гейджи и Холлоуэем состоялся в главном карде UFC 300. Холлоуэй победил нокаутом в пятом раунде.

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1 комментарий
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Кстати да, все так бросились расхваливать Холлоуэя что сделали вид будто ничего такого и не было, будь на месте гладиатора Джастина Стерлинг он бы точно ослеп на нужное время
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