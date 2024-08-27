Топурия высмеял нокаут в бою Холлоуэя и Гейджи: «Лучший боксер в UFC»

Илия Топурия высмеял ударную технику Макса Холлоуэя в бою с Джастином Гейджи

«Лучший боксер в UFC😂», − подписал видео в соцсетях чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия , который 28 октября подерется с Максом Холлоуэем .

Напомним, что в ночь на 15 апреля Холлоуэй нокаутировал Джастина Гейджи на последней секунде боя. По итогам четырех раундов Макс вел на карточках двоих судей со счетом 39-37, третий рефери на момент остановки боя посчитал 38-38.

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