Топурия – о бое Холлоуэя и Гейджи: «Я увидел драку в баре»

Илия Топурия сравнил бой Холлоуэя и Гейджи с дракой в баре.

«Я не увидел никакой техники, никакой стратегии, никакой мощи, никаких движений головой, вообще ничего. Я увидел драку в баре», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

в пятом раунде нокаутировал на UFC 300 и завоевал титул BMF.

Илия Топурия: «Холлоуэй – следующий. Могу спросить: «Как ты хочешь, чтобы я тебя прикончил?»

«Обычно не рассчитываю, что буду жив в день после боя». Гейджи как знал – улетел в нокаут за секунду до конца