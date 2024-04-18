Топурия – о бое Холлоуэя и Гейджи: «Я увидел драку в баре»

Теги UFC MMA Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Илия Топурия UFC 300 Гейджи - Холлоуэй Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия сравнил бой Холлоуэя и Гейджи с дракой в баре.

«Я не увидел никакой техники, никакой стратегии, никакой мощи, никаких движений головой, вообще ничего. Я увидел драку в баре», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.

Макс Холлоуэй в пятом раунде нокаутировал Джастина Гейджи на UFC 300 и завоевал титул BMF.

Илия Топурия: «Холлоуэй – следующий. Могу спросить: «Как ты хочешь, чтобы я тебя прикончил?»

«Обычно не рассчитываю, что буду жив в день после боя». Гейджи как знал – улетел в нокаут за секунду до конца

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9 комментариев
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Скоро ты в ней сам поучаствуешь, если не сольёшься.
+14
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Это он ещё чешского самурая не видел
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Ответ Дядя Нурмагомедова
Да они лично для меня - одинаковые по болтовне , балаболы
Ты помоему ещё хуже. А на счёт хамзата че скажешь? Он ещё больше болтает. ?
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Прям ЭКС чемпион?!🤦🏻‍♂️
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Глупость сказал
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Ответ Дядя Нурмагомедова
Какой отталкивающий тип этот Царукян ((
Царукян?...
+1
-1
0
Ответ Дядя Нурмагомедова
Какой отталкивающий тип этот Царукян ((
Комментарий удален модератором
Ответ Иса Умаров
Комментарий удален модератором
Да они лично для меня - одинаковые по болтовне , балаболы
+1
-1
0
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