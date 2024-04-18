Топурия – о бое Холлоуэя и Гейджи: «Я увидел драку в баре»
Илия Топурия сравнил бой Холлоуэя и Гейджи с дракой в баре.
«Я не увидел никакой техники, никакой стратегии, никакой мощи, никаких движений головой, вообще ничего. Я увидел драку в баре», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия.
Макс Холлоуэй в пятом раунде нокаутировал Джастина Гейджи на UFC 300 и завоевал титул BMF.
Илия Топурия: «Холлоуэй – следующий. Могу спросить: «Как ты хочешь, чтобы я тебя прикончил?»
«Обычно не рассчитываю, что буду жив в день после боя». Гейджи как знал – улетел в нокаут за секунду до конца