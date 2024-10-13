Судейские карточки боя Бетербиев – Бивол: Артур единогласно выиграл три последних раунда

Появились судейские записки боя Бетербиев – Бивол.

Судьи единогласно отдали Артуру Бетербиеву три последних раунда.

Отметим, что у судей совпадает оценка по всем отрезкам боя, кроме четвертого и седьмого раундов.

Напомним, Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

«Вау, вот это ограбление!» С победой Бетербиева согласны не все

Так почему Бетербиеву отдали победу над Биволом?