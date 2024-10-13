Судейские карточки боя Бетербиев – Бивол: Артур единогласно выиграл три последних раунда
Появились судейские записки боя Бетербиев – Бивол.
Судьи единогласно отдали Артуру Бетербиеву три последних раунда.
Отметим, что у судей совпадает оценка по всем отрезкам боя, кроме четвертого и седьмого раундов.
Напомним, Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.
«Вау, вот это ограбление!» С победой Бетербиева согласны не все
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Matchroom Boxing
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