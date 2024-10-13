«Вау, вот это ограбление!» С победой Бетербиева согласны не все

Спорное судейское решение.

Артур Бетербиев решением большинства судей победил Дмитрия Бивола и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе.

Бетербиев сохранил чистым рекорд (21-0) и забрал бой по мнению двух судей из трех – но с этим согласны не все.

• Бывший чемпион мира по боксу Тони Белью: «Отличный бой. Честно говоря, победа могла достаться каждому из участников. Но 116-112 – это позор! Ни один из них не выиграл поединок с разницей в четыре раунда... И это меня раздражает😡»;

• Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю: «Я отдал бой Биволу: 116-112»;

• Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев: «Мое мнение: Бивол был точнее. Считаю, что забрали победу»;

• Боксер Эдгар Берланга: «Вау, вот это ограбление! Если бы я встретился с Артуром лицом к лицу, то отправил бы его в нокаут. Никакого бойцовского IQ, никакого движения головой»;

• Чемпион мира по боксу Шакур Стивенсон: «Индустрия бокса отвратительна. 115-113, 116-112😂»;

• Бывший руководитель Showtime Sports Стивен Эспиноза: «Если бы угловые Бетербиева были уверены в победе со счетом 116-112, то не сказали бы после 10-го раунда, что ему необходим нокаут»;

• Бывший боксер Серхио Мора: «Неэффективная агрессия вводит в заблуждение все больше и больше судей. Бивол укротил зверя и ничего за это не получил»;

• Чемпионка мира по боксу Кларисса Шилдс: «Хм🤔 Считаю, что бой не оправдал ожиданий»;

• Чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд: «Это был хороший бой, но кто победил по вашему мнению?»;

• Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев: «Чистота, зрелище, настоящий бокс высокого качества»;

• Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев: «Невероятный бой. Чемпион🥇 Бивол обошелся без оправданий. Он тоже заслуживает огромного уважения»;

• Бывший чемпион мира по боксу Райан Гарсия: «Вау! Если вас интересует мое мнение, то это ограбление»;

• Чемпион мира по боксу Дэвин Хейни: «Близкий бой. Никакого ограбления».

Бетербиев задавил Бивола ударной мощью и напором. Не победил нокаутом, но стал абсолютом

5 быстрых мыслей о бое Бетербиева и Бивола

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham