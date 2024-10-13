Бивол – о поражении Бетербиеву: «Одного из судей нужно лишить судейской работы навсегда»

Дмитрий Бивол требует отстранить одного из судей поединка с Артуром Бетербиевым.

«Одного из судей, который не отдал мне победу, нужно лишить судейской работы навсегда», – сказал экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Напомним, Артур Бетербиев победил Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

Так почему Бетербиеву отдали победу над Биволом?

Кадыров поздравил Бетербиева у ринга до решения судей – он что-то знал? Промоутер Бивола считает, что да