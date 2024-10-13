Так почему Бетербиеву отдали победу над Биволом?

Четыре причины.

Артур Бетербиев – абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе. В Эр-Рияде он победил Дмитрия Бивола в очень близком бою: один судья выставил ничью, двое других отдали победу Бетербиеву.

Но за счет чего Бетербиев забрал бой у судей?

Ровный темп

Бетербиев провел поединок в одном ритме: его атаки не были взрывными, как контратаки у Бивола, а равномерными. Он заносил удары не просто с целью попасть, а чтобы оставить урон и тем самым изнурить Бивола.

Заметьте, Бетербиев не взвинчивал обороты, чтобы нащупать дистанцию, но выбрасывал много ударов, чтобы Бивол двигался, защищался и заодно тратил силы. Он выбросил 682 удара, у Бивола – 423.

По выброшенным силовым преимущество так же у Бетербиева – 306 против 168. Причем в пяти трехминутках Бетербиев выбросил свыше 60 ударов за раунд, включая последние три.

Бивол ответил всего лишь 99 выброшенными ударами в чемпионских раундах и 38 попаданиями против 46 у Бетербиева, которому судьи отдали заключительные три раунда.

Физика

Еще одна недооцененная сторона Бетербиева – физподготовка. Есть мнение: если Бетербиев заканчивает бои досрочно – значит, у него плохое кардио. Нет, это заблуждение. Бетербиев побеждал соперников нокаутом, потому что они не выдерживали темпа и его ударов. Достаточно вспомнить Александра Гвоздика, который просел к середине боя и выживал во второй половине.

До боя с Бетербиевым у Бивола никогда не было проблем с кардио, потому что никто так его не прессинговал. Но именно в бою с Бетербиевым мы увидели уставшего Бивола: он отбивался от нападок соперника хорошими взрывными сериями, но оставлял в них все силы и держался в глухой защите в оставшееся время.

Бетербиев неизменно шел на Бивола и выглядел свежее в заключительных отрезках. Причем вторая половина отразила успех – 67 из 90 акцентированных попаданий были с седьмого по 12-й раунды. У Бивола – 51 акцентированное попадание. Это тоже больше, чем в первой – 33, но разрыв не такой заметный.

Ударная мощь

Во время флеш-интервью после боя Бивол отметил, что ссадины и синяки на лице были не от попаданий Бетербиева, а от его ударов через глухую защиту. В четвертом раунде прослеживалось, что Бивол пропустил лишние удары, которые перевернули ход боя.

Именно после них темп и футворк Бивола упали – он начал застаиваться и двигаться прямолинейно вдоль канатов. Как и не мог резко переключиться из глухой защиты в контратаку.

Хладнокровие

Когда боксер проигрывает раунды и не может переломить ситуацию, начинается паника. Но Марк Рэмзи и его штаб подготовили Бетербиева и внесли поправки по ходу поединка, чтобы он наконец-то нащупал дистанцию и доставал силовыми ударами.

В то же время можно составить сколько угодно эффективный план, но он не будет работать, если у боксера проблемы с самообладанием. Бетербиев сохранял его даже после деморализующего футворка Бивола в начале боя. Хотя были истории, что Бетербиев психовал после деклассов, когда у него ничего не получалось.

Но в бою с Биволом он действовал хладнокровно: выцеливал и ждал шансов, чтобы вскрыть защиту соперника. Поражает, что когда Бетербиев пропускал длительные серии ударов, то отвечал не взрывными в стиле Бивола, а затяжными, но не быстрыми. Потому что ему важно оставить урон. Иначе смысла в ударах нет.

Бетербиев задавил Бивола ударной мощью и напором. Не победил нокаутом, но стал абсолютом

5 быстрых мыслей о бое Бетербиева и Бивола

Фото: Gettyimages /Richard Pelham