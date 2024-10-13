Валуев согласен с решением судей поединка Бетербиев – Бивол: «Все решили последние два раунда. Очень хотел бы увидеть реванш»

Николай Валуев согласен с результатом боя Бетербиев – Бивол.

«Согласен с решением судей. Считаю, все решили последние два раунда. 6-8 серий по 3-4 за раунд Диме не хватило.

К десятому раунду Бивол был фаворитом. Но ни тот, ни другой не были явными лидерами. Очень хотел бы увидеть реванш», - заявил экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев .

Напомним, Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.

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