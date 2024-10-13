Валуев согласен с решением судей поединка Бетербиев – Бивол: «Все решили последние два раунда. Очень хотел бы увидеть реванш»
Николай Валуев согласен с результатом боя Бетербиев – Бивол.
«Согласен с решением судей. Считаю, все решили последние два раунда. 6-8 серий по 3-4 за раунд Диме не хватило.
К десятому раунду Бивол был фаворитом. Но ни тот, ни другой не были явными лидерами. Очень хотел бы увидеть реванш», - заявил экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.
Напомним, Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола решением большинства судей (114-114, 115-113, 116-112) и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе.
Кадыров, Неймар и Мисси Эллиотт. Как вам такая компания на главном бою года?
«Вау, вот это ограбление!» С победой Бетербиева согласны не все
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости